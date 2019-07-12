لوكال: “وضعية الخزينة متوترة لكن يمكنها تغطية النفقات العمومية”

أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن وضعية الخزينة متوترة نسبيا، إلا أنها تحت التحكم ويمكنها تغطية النفقات العمومية، سواء المتعلقة بميزانية التجهيز، بما في ذلك تسديد الدين العمومي أو المتعلقة ميزانية التجهيز ومعاملات الخزينة العمومية”.

وأشار أنه لم يسجل لحد الآن أي تأخير في تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة للمشاريع الاستثمارية، رغم التوتر النسبي الذي تعرفه، والذي يسمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية.

وبلغة الأرقام، أوضح لوكال أنه في أواخر شهر مارس، بلغت المدفوعات في إطار نفقات الميزانية مليارين 448 مليون دينار موزعة على ميزانية التسيير (1.556 مليار دينار) وميزانية التجهيز 9،891 مليار دينار.

فيما بلغت معاملات الخزينة العمومية، في شكل قروض للمؤسسات والتنظيمات الأخرى 5،395 مليار دينار.

أما فيما يتعلق بدفع معاشات التقاعد والاجور، يضيف الوزير، “لم يتم تسجيل أي اضطرابات على مستوى شبابيك الخزينة أو الحسابات البريدية الجارية”.