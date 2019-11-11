لوكال يناقش مقترح التعديلات على مشروع قانون المالية 2020 في البرلمان

يناقش وزير المالية محمد لوكال في هذه الأثناء مقترح التعديلات لمشروع قانون المالية لسنة 2020 مع أعضاء لجنة المالية بالبرلمان.

ومن ضمن 34 تعديلا تقدم به النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وافق مكتب على إدراج 26 تعديلا فقط و رفض مقترحات.

وتم خلال التعديلات رفض مقترح تخفيض الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى التعديل على إستيراد سيارات أقل من 3 سنوات و التي تسير بمحرك مازوت.

وحسب ذات المعلومات فإن مقترح السيارات ه محل مناقشة على مستوى لجنة المالية بحضور وزير المالية محمد لوكال.

وتضمن التعديلات أيضا في المادة 136 إخضاع إصدار جواز السفر العادي المسلم للقصر