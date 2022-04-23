الوطني لوكان ماجيتش أنا / “رمزي بورقبة” من لاعب كرة قدم إلى مدرّب للأطفال في مدرسة خاصة بقلم رمضان 2022 نشر في 23 أفريل 2022 - 21:47 الجزائر شارك غرِّد أرسل 5 0 رابط دائم : https://nhar.tv/7pjLe برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا ضيافات يستقبل سفير المملكة العربية السعودية الوطني 22 أفريل شجار ينتهي ببتر يد إبن أستاذ ببراقي بسبب القرميد! الوطني 06 أفريل وزير السياحة: إستلام 25 مؤسسة فندقية قبل موسم الإصطياف الوطني 19 أفريل القضاء على إرهابي بجبل اللوح في عين الدفلى الوطني 17 أفريل تنصيب مدير جديد للمركز الوطني لعلم السموم الوطني 05 أفريل حول امتحاني البيام والبكالوريا..بلعابد يُسدي تعليمات لمديري التربية بالولايات المستحدثة الوطني 18 أفريل مجلس الأمة يعقد جلسة لطرح أسئلة شفوية على 4 وزراء غدا الوطني 20 أفريل تعرف على الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم الوطني 07 أفريل سفارة الجزائر بتونس توضح بخصوص المهاجرين غير الشرعيين المفقودين الوطني 23 أفريل أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات إبتداءً من اليوم الوطني 12 أفريل