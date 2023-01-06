لوكا توني: “بن ناصر أحسن وسط ميدان في العالم”

أكد النجم الإيطالي السابق لوكا توني، بأن الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر نجم آسي ميلان، أفضل وسط ميدان في العالم.

وقال لوكا توني، في تصريح بثته قناة “دازين”: “بالنسبة لي يعد نجم ميلان اسماعيل بن ناصر، أفضل متوسط ميدان في العالم، ومن يقول عكس ذلك فهو مجنون”

“كما أضاف: “مهارة بن ناصر، في افتكاك الكرة لم أشاهدها من عصر أمبروزيني، وسيدروف، يا له من لاعب”.

وتابع لوكا توني: “هناك حديث عن إنزو فيرنانديس، أنه الأفضل في العالم، بدوري أقول لهم ماذا تتناولون هل أنتم مجانين؟ ألم تشاهدوا ماذا يفعل هذا الجزائري منذ سنة ونصف”.

وجاءت هذه التصريحات من النجم الأسبق لوكا توني، عقب الآداء الكبير لبن ناصر، في مباراة ناديه آسي ميلان، في مواجهة ساليرنيتانا.