لوكا زيدان: “فخور بحمل ألوان المنتخب ونسعى للفوز أمام الصومال”

عبّر الحارس الدولي الجزائري، لوكا زيدان، عن سعادته الكبيرة بتلقيه أول دعوة للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري.

وذلك خلال تصريحاته في المنطقة المختلطة بملعب ميلود هدفي، اليوم الأربعاء، قبيل مواجهة الصومال لحساب الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال زيدان: “أنا ممتنٌّ جدًا لتلقي دعوة المنتخب الوطني، هذا شرف كبير لي. سنستفيد من عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، بدعم جماهيرنا الرائعة”.

وتعَدُّ مواجهة الصومال محطةً مهمة في مشوار “الخُضر” نحو المونديال، إذ يسعى زملاء زيدان لتعزيز رصيدهم وحسم التأهل. باعتبار أن المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.