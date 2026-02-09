لوكا زيدان: “سنلعب كل لقاءات المونديال من أجل الفوز”

جدد حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، فخره بتمثيل “الخضر”، لاسيما مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2026.

وعلى هامش حضوره حل استقبال مجسم المونديال، أمس الأحد، بقصر الرئاسة بالمرادية. أبرز حامي عرين غرناطة الاسباني، أنه يطمح للتألق مع المنتخب في المحفل العالمي.

وقال لوكا زيدان: “من الرائع والمشرف التواجد هنا للدفاع عن بلدي خاصة في كأس العالم اقصي ما يتمناه لاعب كرة القدم”.

أما بخصوص أهداف “الخضر” في المونديال، أبرز حارس المنتخب الوطني: “نحن تنافسيون وسندخل المنافسة من أجل الفوز في كل المباريات.”