لوكا زيدان: “سنُفاجئ الجميع في مونديال 2026”

أكد حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، بأن “الخضر” يملكون كل المؤهلات من أجل التألق في مونديال 2026، ومفاجئة الجميع.

وسيكون المنتخب الوطني، على موعد مع مواجهات قوية ضمن المجموعة الـ 10 من كأس العالم. التي تضم حامل اللقب الارجنتين، بالإضافة إلى النمسا والأردن.

وفي حوار مطول خص به مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، تحدث زيدان، عن أهدافه الشخصية والجماعية مع المنتخب، وقال: “ستكون سنة مهمة جدًا، لقد لعبنا كأس إفريقيا، وكأس العالم على الأبواب.”

وواصل حامي عرين نادي غرناطة الاسباني: “على المستوى الشخصي. ستكون سنة حاسمة بالنسبة لي من أجل الاقتراب أكثر من أهدافي وطموحاتي.”

قبل أن يستدرك: “أما جماعيًا، فقد قدمنا بطولة جيدة في كأس إفريقيا، رغم أننا كنا نطمح إلى ما هو أفضل.. الآن هدفنا هو تقديم كأس عالم كبيرة.”

وختم لوكا زيدان: “أعتقد أننا سنفاجئ الجميع، لأننا نملك مجموعة متماسكة جدًا وشابة وتتمتع بجودة عالية.”