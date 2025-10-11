لوكا زيدان: “فخر عظيم أن أكون جزءاً من هذه المغامرة”

أعرب حارس “الخضر” الجديد، لوكا زيدان، عن فخره الشديد، بالتواجد ضمن التعداد، الذي أعاد المنتخب إلى نهائيات كأس العالم، بعد غياب استمر لـ 12 سنة.

وكان لوكا زيدان، قد سجل أول حضور له في تربص المنتخب، خلال شهر أكتوبر الجاري. واكتفى في لقاء الخميس الماضي، بالجلوس على كرسي الاحتياط، بمناسبة الفوز بنتيجة 3-0 أمام الصومال.

وهو الذي يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة، في لقاء هذا الثلاثاء، أمام أوغندا المقرر بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو. ضمن الجولة الـ 10 والأخيرة من تصفيات مونديال 2026. بعدما حسم “الخضر” تأهلهم مسبقا.

ونشر حارس غرناطة الاسباني، صورة جماعية للاعبي المنتخب من ملعب “ميلود هدفي” بوهران. عقب ضمان التأهل إلى المحفل العالمي. وأرفقها بتعليق قال فيه: “فخر عظيم أن أكون جزءاً من هذه المغامرة وهذا الفريق”.

وواصل لوكا زيدان، في منشور أطلقه أمس الجمعة، على حسابه عبر “أنستغرام”. قائلا: “الجزائر تعود إلى المونديال بعد 12 سنة سنة”.