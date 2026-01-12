لوكا زيدان :”كانت خيبة أمل لكن في أعماقنا هناك ما هو أقوى”

عبّر الدولي الجزائري لوكا زيدان عن خيبة أمله عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا في الوقت ذاته فخره الكبير بحمل قميص الخضر، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي في إنستغرام.

وقال زيدان في رسالته: “انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية هنا، خيبة الأمل هائلة، لكن في أعماقنا هناك ما هو أقوى”.

وأضاف حارس المنتخب الوطني: “فخر بخوض أول بطولة لي في كأس الأمم الإفريقية، وفخر بارتداء هذا القميص، قميص الجزائر، بلد أجدادي”.

وأكد لوكا زيدان أن الإقصاء، رغم مرارته، لن يؤثر على عزيمة المنتخب مستقبلا، حيث صرح قائلا: “هذا الخروج مؤلم، لكنه لن يوقفنا، الجزائر تنهض دائما من جديد”.

وفي ختام رسالته، وجّه زيدان شكره إلى الجماهير الجزائرية على دعمها الكبير، قائلا: “شكرا لشعبنا على الدعم الذي منحتمونا إياه، كنتم سلاحنا الأقوى خلال هذه البطولة”.