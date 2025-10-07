لوكا زيدان: “لقاء الصومال مهم وفخور باستدعائي للخضر”

أكد الوافد الجديد على المنتخب الوطني، وحارس نادي غرناطة الاسباني، لوكا زيدان، أهمية مواجهة الصومال، المقررة هذا الخميس، ضمن الجولة الـ 9 وما قبل الأخيرة، لتصفيات مونديال 2026.

وفي تصريحات خصّ بها القناة الرسمية لـ”الفاف”. على هامش انطلاق تربص أكتوبر. أمس الاثنين، قال لوكا زيدان: “نأمل في أن نحقق الفوز في اللقاء المقبل من أجل التأهل إلى كأس العالم”.

وواصل نجل أسطورة المنتخب الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية. زين الدين زيدان: ” إنها مباراة مهمة جدا ونتطلع أن يكون الشعب الجزائري خلفنا”.

وفي المقابل، أكد لوكا زيدان، الذي اكتشف أجواء “الخضر” أمس الاثنين،. من تربص سيدي موسى، أنه سعيد للغاية، بتواجده في الجزائر، مبرزا أن أول استدعاء للمنتخب يعد فخرا بالنسبة إليه.