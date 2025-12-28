لوكا زيدان: “والدي سعيد بالفوز وقدم لنا دفعاً معنوياً كبيراً”

أشاد حارس مرمى المنتخب الوطني، لوكا زيدان، بالدعم المعنوي الكبير الذي تلقاه رفقة زملائه من الجماهير الجزائرية. وعلى رأسها عائلته يتقدمها والده الأسطورة زين الدين زيدان، بعد الفوز المحقق أمام بوركينافاسو والتأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الخامسة.

وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة: “والدي مثل بقية الجمهور الجزائري، سعيد جداً بهذا الفوز، وهو دائماً وراءنا في كل مباراة ويقدم لنا دفعاً معنوياً كبيراً. وجوده في المدرجات لدعمنا ضروري بالنسبة لنا”.

وأضاف حارس مرمى الخُضر: “نحن سعداء بالتأهل على رأس المجموعة، المباراة الثالثة ستكون فرصة مهمة لنا من أجل التحضير للدور ثمن النهائي”.

وعن صعوبة اللقاء قال زيدان: “منتخب بوركينافاسو قوي وصعّب علينا المباراة، خاصة في بعض الفترات، لكننا عرفنا كيف نتحكم في اللقاء ونحقق الهدف المنشود”.