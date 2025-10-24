لوكا زيدان يتوج بجائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية الإسباني

يواصل حارس المنتخب الوطني لوكا زيدان تألقه في إسبانيا بعد فوزه بجائزة أفضل حارس في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع نادي غرناطة خلال الأسابيع الأخيرة.

هذا التتويج يؤكد العودة القوية لزيدان الذي تحول من لاعب تعرض للانتقادات في بداية الموسم إلى عنصر أساسي يمنح فريقه الثقة والاستقرار. فقد تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراتين وقدم 23 تصديا حاسما جعلته من أبرز الحراس في البطولة.

كما ساهم استدعاؤه الأخير إلى المنتخب الوطني في رفع معنوياته وزيادة تركيزه، وهو ما انعكس إيجابا على أدائه فوق أرضية الميدان.