لوكا زيدان يتوج بجائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية الإسباني

حصد حارس المنتخب الوطني الجزائري لوكا زيدان جائزة أفضل حارس مرمى في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقدم لوكا زيدان مستويات ثابتة طوال الموسم، حيث بصم على موسم مميز مع ناديه غرناطة، حيث شارك في 26 مباراة بمجموع 2339 دقيقة، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مناسبات، كما قام بـ72 تصديًا ناجحًا، ليؤكد مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في دوري الدرجة الثانية الإسباني خلال الموسم المنقضي.