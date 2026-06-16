لوكا زيدان يتوعّد ميسي

رفع الحارس الدولي الجزائري لوكا زيدان، التحدي قبل المواجهة القوية المرتقبة عند الساعة 02:00 صباحا من يوم غدٍ الأربعاء، أمام الأرجنتين، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن مونديال 2026.

وبخصوص مواجهة الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يراهن على قيادة منتخبه للاحتفاظ بالتاج العالمي، قال زيدان: “لقد قلت ذلك دائما إن مواجهة الأفضل هي السبب الذي نلعب من أجله كرة القدم”.

ولم يخف حارس “الخضر” اعجابه بمسيرة النجم الأرجنتيني. وقال: “الجميع قد شاهد ميسي.. إنه يتربع على القمة منذ 20 عاما، شخصيا لقد شاهدته كثيرا منذ أن كنت صغيرا. كنت أتابعه عندما كان يلعب خصوصا ضد ريال مدريد، ولدي ذكريات طفولة جميلة جدا”.

قبل أن يستدرك: “القدرة على اللعب ومواجهة ميسي هي مصدر فخر. لكن الشيء الأكثر أهمية هو التركيز على أنفسنا والوصول إلى هذه المباراة الأولى بأفضل طريقة ممكنة من أجل الفوز وبدء هذه البطولة بشكل جيد”.

“خوض المونديال والدفاع عن الجزائر أمر عظيم”

أوضح زيدان، الذي يستعد لخوض أول مباراة له في كأس العالم. أن المباراة تمثل لحظة مميزة في مسيرته، وقال: “بالنسبة للاعب كرة القدم، فإن أعظم شيء هو لعب المونديال والقدرة على الدفاع عن بلده.. إنه لفخر كبير أن أكون هنا وأدافع عن بلدي”.

كما تحدث حارس غرناطة الاسباني، عن طول فترة الانتظار قبل خوض اللقاء الأول. موضحا أن الأيام بدت أطول مقارنة ببعض المنتخبات الأخرى، مضيفا: “لدينا بالفعل رغبة كبيرة في أن تبدأ البطولة. لكن المتبقي أصبح يقل في كل مرة”.

“لدينا فريقا رائعا.. وعلينا أن نركز على أنفسنا”

في حوار مطول خص به برنامج “لا تريبو” على إذاعة ماركا الاسبانية، تحدث زيدان عن طريقة التحضير، حيث شدد على أهمية التركيز على إمكانيات المنتخب أكثر من المنافس. مضيفا: “الشيء الأكثر أهمية، وأنا أقول هذا دائما، هو أن نركز على أنفسنا وعلى كرة القدم الخاصة بنا”.

كما أبدى حامي عرين “الخضر” ثقته في المجموعة، مشيرا إلى جودة اللاعبين الشباب داخل المنتخب، وأضاف:”لدينا فريق رائع يضم لاعبين شبابا للغاية، ولديهم الكثير من الموهبة”.

“المباريات الودية مهمة ومحظوظ بدعم والدي”

في المقابل، ثمّن لوكا زيدان نتائج المباريات الودية التي سبقت المونديال، معتبرا أنها ساهمت في رفع الجاهزية والثقة. قائلا:”إنه أمر مهم من أجل الثقة ومن أجل الوصول بشكل جيد للمباراة الأولى”.

كما تطرق الدولي الجزائري إلى دعم عائلته، وبشكل خاص والده زين الدين زيدان. الذي سيكون حاضرا في مدرجات “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي الأمريكية: “لقد كنت محظوظاً بوجود والدي كقدوة لي.. والذي مر هو الآخر بهذه التجربة في وقته”. مضيفا أن العائلة تظل سندا دائما له في هذه المرحلة المهمة.

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