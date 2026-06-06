لوكا زيدان يرفض التوقف قبل المونديال

يواصل الحارس الدولي الجزائري لوكا زيدان خطف الأنظار، بعدما اختار عدم الاستفادة من يوم الراحة الذي منحه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للاعبين، عقب الفوز الودي الأخير أمام هولندا.

ورغم قرار الطاقم الفني بإراحة المجموعة، فضل زيدان مواصلة العمل بشكل فردي، في خطوة تعكس إصراره الكبير على رفع جاهزيته البدنية والفنية.

ونشر حامي عرين نادي غرناطة الاسباني. صورا على عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي على “انستغرام” وهو يخوض تدريبات على انفراد.

وحامت الشكوك في وقت سابق حول جاهزية لوكا. للمشاركة مع “الخضر” في مونديال 2026. بعد إصابته نهاية أفريل الماضي، بكسر على مستوى الفك والذقن، في إحدى لقاءات ناديه الاسباني.

غير أن حارس المنتخب الوطني، بدد كل الشكوك. بعد الأداء القوي الذي قدمه في ودية الأربعاء الماضي. أمام هولندا، التي حسمها “الخضر” بهدف رائع بأقدام حاج موسى.

ليؤكد بذلك لوكا زيدان، أنه في أفضل مستوياته، موجها رسالة واضحة حول استعداده للتواجد على رأس التشكيلة الأساسية التي سيختارها بيتكوفيتش. لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مشوار “الخضر” ضمن المونديال، يوم الـ 17 جوان الجاري.





