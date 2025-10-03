لوكا زيدان يصنع الحدث لدى الصحافة العالمية

تصدر الوافد الجديد للمنتخب الوطني، حارس المرمى لوكا زيدان، عناوين الصحافة الرياضية العالمية، بعد تلقيه أول استدعاء للمنتخب الوطني.

وتداولت العديد من وسائل الاعلام الرياضية العالمية، خبر التحاق لوكا زيدان، بالمنتخب الوطني، لأول مرة، بمناسبة مبارتي الصومال، وأوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي هذا، بعد اعلان الناخب الوطني فلاديمير بتكوفيتش، أمس الخميس، بصفة رسمية توجيهه الدعوة لحارس المرمى لوكا زيدان، للتواجد مع الخضر لأول مرة.

وحرصت مختلف وسائل الاعلام الرياضة العالمية، على التذكير بأن لوكا زيدان، يعد إبن الأسطورة، زين الدين زيدان، ذو الأصول الجزائرية.