لوكا زيدان يقترب من تعويض مبولحي في المنتخب الوطني

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الناخب الوطني جمال بلماضي مهتم بخدمات الحارس لوكا زيدان لحراسة عرين المنتخب الوطني.

ويلعب لوكا زيدان صاحب الـ 21 عاما في فريق ريال مدري، إلا أنه تم إعارته إلى فريق راسينغ سانتاندير الناشط في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

ويحمل إبن زين الدين زيدان الجنسية الفرنسية والإسبانية، إلا أن والده يملك الجنسية الجزائرية وهو ما يسهل له اللعب للمنتخب الوطني مستقبلا.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن جمال بالماضى مدرب منتخب الجزائر، كشف عن رغبته فى تواجد لوكا زيدان ضمن صفوف الخضر، خاصة فى ظل تقدم حارسي المنتخب الوطني رايس وهاب مبولحي وعز الدين دوخة في السن، حيث يبلغان 33 عامًا.