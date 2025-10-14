لوكا زيدان أساسيًا لأول مرة مع “الخُضر”

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن هوية التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الثلاثاء، أمام المنتخب الأوغندي، في ختام مشوار “الخضر” ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستقبل المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي مساء اليوم، بداية من الساعة 17:00. بملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو. في لقاء شكلي بالنسبة للعناصر الوطنية، التي ضمنت مسبقا تأهلها إلى المونديال.

واستغل الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. شكلية اللقاء من أجل اجراء 4 تغييرات دفعة واحدة. على التشكيلة الأساسية. مقارنة بالتي فازت الخميس الفارط، بثلاثية نظيفة على الصومال، ضمن ذات المنافسة.

وسجّل الحارس الجديد في تشكيلة “الخضر” لوكا زيدان، مشاركته أساسيا. رفقة نجم نادي باير ليفركوزن الألماني، ابراهيم مازة، الذي شارك قبل ذلك، أساسيا مرة واحدة، ولكن في لقاء ودي أمام رواندا، يوم الـ 5 جوان 2025.

وإلى جانب زيدان، الذي سيخلف أليكسيس قندوز، ومازة الذي سيلعب مكان فارس شايبي. ستعرف تشكيلة “الخضر” مشاركة كل من غويري. بدلا من بونجاح، الذي غادر التربص بسبب الإصابة. إلى جانب آدم زرقان، الذي شارك مكان زميله نبيل بن طالب.

تشكيلة “الخضر” في لقاء أوغندا:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: بلغالي - حجام – ماندي – بن سبعيني

خط الوسط: زرقان – بوداوي – مازة

الهجوم: غويري – محرز – عمورة