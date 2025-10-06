لوكا زيدان: “أشعر بفخر كبير وأتمنى الفوز بأول مباراة رفقة الخضر والتأهل إلى المونديال”

عبّر الحارس لوكا زيدان، عن سعادته الكبيرة بالتحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري، في أول تصريح له للصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال لوكا زيدان، حارس فريق غرناطة الإسباني : “منذ دخولي الجزائر بعدما تلقيت أول دعوة للمنتخب الوطني، وأنا أشعر بفخر كبير”.

وأضاف نجل الأسطورة زين الدين زيدان: “أتمنى الفوز بأول مباراة لي مع الخُضر والتأهل إلى المونديال. المباراة مهمة جداً، وأتمنى أن يكون الجمهور الجزائري سعيداً”.

ونشرت “الفاف” مقطع فيديو رحبت فيه بالوافد الجديد لتشكيلة محاربي الصحراء، وعلقت: “مرحباً لوكا زيدان مع الخُضر.. أول تربص وأول خطوة في مشوار كبير”.

كما التقى لوكا زيدان، لأول مرة بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي جمعه به حديث خاص، بالمركز التقني بسيدي موسى.