لوك جديد وغريب للفنانة الجزائرية داليا شيح

ظهرت الفنانة الجزائرية المقيمة بإسبانيا داليا شيح بلوك جديد وغريب بعدما حوّلت لون شعرها الى الوردي ونشرت صورها على الإنستغرام.

وككل مرة الفنانة الجزائرية داليا شيح لا تفوت اي فرصة لتخرج لجمهورها بمظهر يثير الجدل ويجعل الجمهور يطرح أسئلة كثيرة.

وبعد أن ظهرت داليا شيح في المرة الأخيرة بجينز ممزق وصور مع زوجها المكسيكي مثيرة للجدل.

نشرت داليا شيح صور لها بشعر وردي خارق للعادة و قميص أسود قصير مصنوع من الجلد على صفحتها الخاصة على الانستغرام.

وتبقى الفنانة الجزائرية داليا شيح تثير الجدل بخرجاتها الفريدة من نوعها و الغريبة عن المجتمع الجزائري.