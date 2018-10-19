“لوك شاو” يقطع طريق “مانشستر” على “غولام” 

أمضى اللاعب “لوك شاو” على عقد جديد مع “مانشستر يونايتد” لمدة 5 سنوات كاملة، في خطوة تؤكد ابتعاد “فوزي غولام” عن الشياطين الحمر.

فالنادي الانجليزي كان قد تقدم بعرض رسمي لإدارة “نابولي” قيمته 45 مليون أورو من أجل التعاقد مع النجم الجزائري، غير أن إدارة “البارتينوبي” رفضت العرض.

كما أن “مورينيو” كان متهم كثيرا بفوزي غولام، قبل أن تسقط الصفقة في الماء، إلا إذا عاد الجزائري إلى قمة مستواه في الفترة المقبلة.

فاللاعب يتدرب بصفة عادي مع “نابولي” وينتظر الضوء الأخضر فقط من المدرب “كارلو أنشلوتي” الذي لا يريد المغامرة باللاعب.