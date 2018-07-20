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“لوما” تدعو لتنظيم مغاربي مُشترك لمونديال 2030

الرياضة
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“لوما” تدعو لتنظيم مغاربي مُشترك لمونديال 2030 صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حث إتحاد المغرب العربي عبر أمينه العام “الطيب بكوش” الدول الأعضاء لتقديم ملف مُشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وبعث الأمين العام للوما رسالة لرؤساء دول الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا إضافة إلى موريتانيا يدعوهم فيها لتقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

وجاء في الرسالة:”يجب إستخلاص الدروس الضرورية من تجربة المغرب التي إستفادت من دعم جميع البلدان المغاربية ومن حماس أهل المغرب العربي الكبير في ترشحها لإحتضان مونديال 2026″.

“يجب إستغلال ذلك وتقديم ملف مشترك  لتنظيم مونديال 2030 بالمغرب العربي لأن الفيفا تمنح الأسبقية للملفات المشتركة على الملفات الفردية حاليا”.


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