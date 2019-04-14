لوموند: الجزائر والسودان.. موجة جديدة من الثورات العربية

كتبت صحيفة “le monde” الفرنسية، إن الحراك الجزائري والسوداني، ضد الأنظمة السياسية في البلدين، هي موجة جديدة من الثورات العربية.

وأضاف الموقع، أن هذا الحراك، أثبت أن الرغبة في التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تكن نهاياتها، مثل ما آلت إليه الثورات العربية، المؤسسة في عام 2011.

وقال الصحفي “بنيامين بارت”، في المقال، إن البلدان التي شملتها حركات الاحتجاج، قبل ثماني سنوات قد انتهت، إما إلى الحرب الأهلية كسوريا واليمن وليبيا، أو إلى عودة الدكتاتورية كمصر والبحرين.

موضحا أن هذه المآلات، لم تكن كافية لثني الجزائريين والسودانيين، عن الخروج بدورهم إلى الشارع، لمحاولة استعادة التحكم في مصيرهم بأنفسهم.