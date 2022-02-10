لومير:”شباب بلوزداد فريق مُحترم لكننا نُريد الفوز عليه”

آشاد المُدرب الفرنسي لفريق النجم الساحلي التونسي، روجي لومير، بخصمه في مواجهة الغد شباب بلوزداد.

وذلك قبل المواجهة المقررة بين الناديين غدا الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس في الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

كما قال التقني الفرنسي في الندوة الصحفية اليوم الخميس:”شباب بلوزداد فريق محترم جدا ومنافس صعب المراس وتصدره للدوري الجزائري يؤكد ذلك”.

قبل أن يواصل:”حقيقة الميدان ستحدد هوية المنتصر، ولو أن فريقي عاقد العزم على تقديم مباراة طيبة وكسب التحدي والخروج بثلاث نقاط”.