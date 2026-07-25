لوناس بوزڨزة من بشار: الدولة تستثمر بقوة لضمان الأمن المائي للمواطنين

قام وزير الري لوناس بوزڨزة اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد إلى بولاية بشار.

وخلال الزيارة وقف الوزير على سير محطة معالجة المياه المستعملة، واطلع على مختلف مراحل معالجة المياه وإعادة تثمينها.

وأكد الوزير أن محطة معالجة المياه المستعملة تُعد من المنشآت الاستراتيجية والهامة. مشيرًا إلى أن الدولة ترصد استثمارات مالية كبيرة في قطاع الموارد المائية من أجل ضمان الأمن المائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد الوزير على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، سواء المياه الصالحة للاستعمال أو المياه المعالجة الموجهة للسقي. مؤكدًا أن المحافظة على هذه الثروة مسؤولية جماعية تتطلب وعي الجميع وحسن استغلالها، بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأوضح الوزير أن تثمين المياه المعالجة وإعادة استخدامها في السقي يعد خيارًا استراتيجيًا يساهم في الحفاظ على الموارد المائية التقليدية ودعم التنمية المستدامة.