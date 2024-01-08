لوناس مقرمان يتباحث مع رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم بمقر الوزارة، جاسبر فيك، رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية إستعرض الطرفان العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

كما سمح هذا الاجتماع بالتطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في منطقة الساحل.

وبالمناسبة، إستعرض الأمين العام الخطوات والجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في دول المنطقة. وكذا في مكافحة الإرهاب ومختلف الآفات التي تعاني منها المنطقة.

القاء كان فرصة لإستعراض الأولويات التي ستدافع عنها خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.