لوناس مقرمان يستقبل السفيرة الإيطالية لدى الجزائر

إستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أليساندرا سكيافو، التي أدّت له زيارة مجاملة على إثر مباشرة مهامها كسفيرة للجمهورية الإيطالية لدى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء فرصة للإشادة بجودة العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر وإيطاليا. وكذا استعراض سبل تعزيزها في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

