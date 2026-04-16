عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، لوناس بوزقزة، وزيرا للريّ.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، كلّف الرئيس تبون، الأمين العام لولاية النعامة مسعود بولعراس، بتسيير الولاية بالنيابة.

وشغل بوزقزة، منصب والي النعامة منذ فيفري 2023. وكلف قبل ذلك بنفس المهام بولاية سوق اهراس، كما كان واليا على باتنة.

وأنهي رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي 8 أفريل، مهام وزير الري السابق طه دربال، وكلّف الأمين العام للوزارة عمر بوقروة، بتسيير القطاع مؤقتا.