“لونشار” لاسترجاع قروض بآلاف الملايير من “رؤوس كبيرة”

كشفت مصادر مطلعة لـ “النهار”، أن العديد من المرافق والمساحات والمراكز التجارية الكبرى والمؤسسات الصناعية والتجارية، ستعرض، خلال الأشهر القليلة المقبلة، للبيع عبر المزاد العلني.

طرح العديد من المراكز التجارية والمؤسسات الصناعية والتجارية في المزاد

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن عملية البيع بالمزاد ستشرف عليها الجهات القضائية المختصة، بعد اكتمال الإجراءات القضائية في إطار استرجاع القروض المالية التي استفاد منها مالكو تلك المرافق والمساحات والمراكز التجارية والمؤسسات الصناعية والتجارية.

إخطار مستثمرين بقرارات الحجز الصادرة عن الجهات القضائية لصالح بنوك عمومية

ويندرج هذا الإجراء في إطار سعي عديد البنوك العمومية، على غرار فروع البنك الوطني الجزائري، ووكالات القرض الشعبي الجزائري، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لاسترجاع القروض المالية ونسب الفوائد، من مالكي وأصحاب تلك المرافق التجارية والمساحات الكبرى وحتى المؤسسات التجارية، والتي استفادوا منها خلال فترة نهاية التسعينات وبداية الألفينية، في إطار تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص العمل والتشغيل.

وأضافت المصادر، أنه رغم مرور الفترة القانونية المتفق عليها بالنسبة لاسترجاع قيمة القروض المالية للبنوك، لم يجرِ تحصيل تلك القروض، ليتم ربط اتصالات بين مسؤولي البنوك و”المستثمرين المستفيدين من أصحاب المساحات التجارية الكبرى والمؤسسات الصناعية والتجارية المتواجدة عبر التراب الوطني، من أجل استرجاع آلاف الملايير التي تم منحها كقروض مع احتساب نسب الفوائد، لكن كل هذه الاتصالات باءت بالفشل، لتتواصل هذه الاتصالات بالطرق الإدارية الرسمية المعمول بها، وذلك عن طريق الإخطارات وبعدها الإعذارات، لكن من دون جدوى، رغم أن مسؤولي البنوك المعنية، عرضت على المدانين ممن استفادوا من القروض، تسوية ودية باللجوء إلى نظام الجدولة المالية، ورغم ذلك، فإن هذه المبادرة لم تلقَ استجابة واسعة من طرف المعنيين.

بعد ذلك، تضيف المصادر، تم اللجوء إلى القضاء كوسيلة نهائية من أجل إرغام وإجبار المستفيدين من قروض مالية تقدر بآلاف الملايير من دون احتساب نسب الفوائد، ومعظمهم من “الرؤوس الكبيرة”، من أجل تسديد ديونهم المالية العالقة منذ سنوات تجاه البنوك العمومية.

وبعد صدور الأحكام النهائية من الدرجة الثالثة بالمحكمة العليا، شرعت البنوك في عمليات الحجز مؤخرا على هذه المساحات والمراكز التجارية الكبرى والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تدخل في نطاق المؤسسات والمرافق الاستثمارية، بموجب الرخص التي استفادوا منها من الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والصندوق الوطني للاستثمار والمصالح الفرعية التابعة لها في الولايات.

وحسب المصادر، فإن الجهات المعنية أخطرت أصحاب ومالكي هذه المشاريع، من المساحات والمراكز التجارية والمؤسسات الصناعية والتجارية، بقرارات الحجز النهائية لصالح البنوك التي قدمت قروضا بآلاف الملايير لأصحابها، من دون استرجاعها بكل الطرق الإدارية والودية التي باشرها مسؤولو هذه البنوك مع المعنيين بعد انتهاء المدة القانونية المتفق عليها من أجل الشروع في تسديد ديونهم المالية.

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كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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