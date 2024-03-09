“لونيا” يباشر تحضيراته لعقد مؤتمره الوطني الـ 13

إلتقى اليوم بكلية الإعلام و الإتصال ، بالجزائر العاصمة، رؤساء المكاتب الولائية مع القيادة الوطنية للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين “لونيا”، لمباشرة التحضيرات و الترتيبات ، التي تسبق عقد المؤتمر الوطني الثالث عشر.

وحسب بيان للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، سيتم كذلك تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، مع التباحث. وضبط عقارب الساعة لمناقشة الوضع البيداغوجي والاجتماعي للخدمات الجامعية ، بكل المؤسسات الجامعية عبر ولايات الوطن.

و في مضمون بيان اللقاء اطلعت عليه ” النهار اونلاين” ، وضع المكتب الوطني جدول أعمال لهذا اللقاء الحاسم. الذي يسبق المؤتمر الوطني ، حيث دعا فيه الأمين العام عبداللطيف بوضياف. رؤساء المكاتب إعداد تقارير تفصيلية، لشرح وضعيات المكاتب الولائية من جهة، وأيضا لطرح و النظر في الحال البيداغوجي. بمختلف جامعات و المراكز الجامعية بكل ربوع الوطن، فضلا عن التدقيق في حال الأحياء الجامعية. وظروف الإقامة بها، والنظر في انشغالات الطلبة في هذا الصدد.

ويرتقب في شق الترتيب للمؤتمر الوطني رقم 13 ، أن يفرز عن قيادة جديدة ، أو تجديد الثقة في أمينها العام الحالي. مع التدقيق في مدة العهدة ، و التي تأتي هذه التفصيلات الجديدة. التزاما بتعليمات وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي. والتي شددت تجسيد تعديلات حول موضوع تجديد القيادات للفعاليات النقابية الطلابية والجمعيات على السواء.

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