لونيس آيت منغلات لصحيفة فرنسية: شهرتي لا تهمني ولن تغير مني شيئا

سيلتقي الفنان والشاعر الجزائري، لونيس آيت منغلات، في 26 من شهر نوفمبر الجاري، مع جمهوره ومحبيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد أجرى لونيس آيت منغلات حوار مع الصحيفة الفرنسية Le Point Afrique. حيث قال عن حفله المرتقب “لقد أصبح اجتماعًا سنويًا تقريبًا نعقده مع بعضنا البعض في باريس. وفي مدن أخرى هنا في فرنسا وكندا. في 26 نوفمبر في أكور أرينا في باريس، آمل أن تكون لحظة لمشاركة الفرح والآمال للإنسانية”.

وفي رده على سؤال حول سبب نيله شهرة واسعه قال منغلات “إذا كان هناك سر حول كيفية صنع مهنة فنية. فأنا بالتأكيد لست من يحملها. نحن لا نغش، نحن لا نخفي أنفسنا، نحن بسيطون كذلك. لا يمكنني التظاهر بارتداء زي من شأنه أن يفصلني عن هويتي”.

وأضاف “الحديث عني ليس مهمًا حقًا، ومقارنتي بواحد أو آخر. أعرف من أنا، وأعرف أين أضع خطواتي، وأعرف ما يمكنني فعله وما أحضره”.

وتابع الفنان الجزائري ” إلهامي الوحيد، استمده من الأحياء. مثل أي شخص آخر، أنا أتنفس، وآكل، وأنام، مثل أي كائن آخر على الأرض”.

وفي رده على سؤال الصحيفة الفرنسية حول سبب غناءه عن المرأة قال “إذا كان عليك تكريم النساء، فهذه ليست أغنية. بادئ ذي بدء، لمن وهبني الحياة، لأولئك الذين أطعموني وعلموني. لمن أعطتني منزلاً، لبناتي وحفيداتي من أجل السعادة التي يجلبونها لي يوميًا”.