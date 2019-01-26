لون بشرة كليوباترا يثير الجدل حول “جولي” و”غاغا”

من المنتظر أن يتم انتاج فيلم جديد حول ملكة مصر كليوباترا، وتم ترشيح كل من الفنانتين الأمركيتين، أنجلينا جولي وليدي غاغا لتجسيد الدور.

وتساءل نقاد فنيون حول ما إذا كانت النجمتان تشبهان الملكة كليوباترا، خصوصا بعد ترجيح الأبحاث الأخيرة لكون كليوباترا سمراء البشرة.

وسرى الاعتقاد لفترة طويلة أن أصول كليوباترا تعود إلى اليونان، لكن علماء الآثار عثروا في 2009 على رفات شقيقة الملكة في تركيا فوجدوا أنها إفريقية.

كما تمكنت عالمة الآثار المصرية، سالي آن آشتون، من تصميم صورة تقريبية لكليوباترا.

وأظهرت هذه الصورة الملكة كليوباترا ببشرة سمراء، وهو ما يعني أن البطلات البيضاوات لسن مناسبات للعمل.

فيما رشح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة المصرية روبي للقيام بهذه الشخصية.