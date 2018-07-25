“لوهافر” :”سنبيع فرحات في حالة واحدة..”

كشف “فانسون فولب” رئيس نادي “لوهافر”، رفض إدارته كُليا، لفكرة بيع الدولي الجزائري “زين الدين فرحات”، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرّح لجريدة “ليكيب” قائلا :”فرحات ليس معروضا للبيع، ولن نقبل أي عرض، إلا في حالة ماكان القيمة المالية مُناسبة لنا”.

وواصل في نفس السياق :”لقد تلقينا إتصالات بشأنه، هذه الصائفة، ولكنها جاءت بشكل شفوي فقط، والملموس يبقى غائبا لحد الساعة”.

وكان “زينو” راغبا في تغيير الأجواء نحو الدوري الممتاز الفرنسي، “الليغ1″، خاصة بعدما تحصل على إهتمام من طرف “مونبوليي” و”نانت”.