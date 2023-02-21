لوهافر يهنئ محرز بعيد ميلاده بطريقة فريدة من نوعها
بقلم فيصل زيان بوزيان
هنأ نادي لوهافر الفرنسي، لاعبه السابق الدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين، الذي يصادف تاريخ اليوم الثلاثاء والواحد والعشرين فيفري من كل سنة.
ونشر الحساب الرسمي لنادي لوهافر عبر تويتر، اليوم الثلاثاء:”لاعبنا السابق يحتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، عيد ميلاد سعيد رياض محرز”.
كما أرفق حساب لوهافر، التغريدة بهدف رياض محرز لما كان ينشط في النادي الفرنسي، ضد نادي لانس، وسأل المعجبين في أي سنة سجل الهدف.
𝐑𝐢𝐲𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐡𝐫𝐞𝐳 🎂
Notre ancien 𝗖𝗶𝗲𝗹&𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 fête aujourd’hui ses 3️⃣2️⃣ ans, joyeux anniversaire à @Mahrez22 ! 🥳
On vous laisse deviner la saison de ce but face au @RCLens ! 👀 pic.twitter.com/P8GU8SnPjF
— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) February 21, 2023
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