لوهافر يهنئ محرز بعيد ميلاده بطريقة فريدة من نوعها

هنأ نادي لوهافر الفرنسي، لاعبه السابق الدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين، الذي يصادف تاريخ اليوم الثلاثاء والواحد والعشرين فيفري من كل سنة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي لوهافر عبر تويتر، اليوم الثلاثاء:”لاعبنا السابق يحتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، عيد ميلاد سعيد رياض محرز”.

كما أرفق حساب لوهافر، التغريدة بهدف رياض محرز لما كان ينشط في النادي الفرنسي، ضد نادي لانس، وسأل المعجبين في أي سنة سجل الهدف.