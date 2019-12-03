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لوهافر يهنئ محرز ويتمنى بلوغه مستوى زيدان

الرياضة
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لوهافر يهنئ محرز ويتمنى بلوغه مستوى زيدان
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ نادي لوهافر الفرنسي، لاعبه السابق، الدولي الجزائري رياض محرز، بعد تواجده ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.

ونشر نادي لوهافر، صورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تعود لسنة 2012، يتوسط فيها رياض محرز، النجمين العالميين زين الدين زيدان، وكلود ماكليلي.

وأرفق النادي الفرنسي هذه الصورة، بتغريدة جاء فيها: “ذكرى 2012، بملعب “أوسيان”، أفضل من مكليلي، وربما قريبا مثل زيدان، تهانينا محرز”.

وجاءت هذه التغريدة، بعد إحتلال رياض محرز، خريج مدرسة نادي لوهافر، المركز الـ10، لأفضل لاعب في العالم لسنة 2019.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=735330

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