“لويجي دي مايو: “هناك مخاوف كثيرة بشأن آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإيطالي

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن مخاوف بلاده من أثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإيطالي. ولن نضيع دقيقة واحدة في مواجهتها على حد قوله.

وقال عبر منشور على حسابه في الفيسبوك زيارته للجزائر هي مجرد خطوة أولى وسيتم في الأيام القليلة القادمة التباحث مع دول اخرى شراكات جديدة في الطاقة. كما إعتبر الشراكة الجزائرية إيطاليا في مجال الطاقة أقوى على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وتابع لويجي دي مايو ” يمكننا بناء وتعزيز شراكات جديدة في الطاقة لمواجهة التهديدات والآثار المتعلقة بهذا الأونفليت أطلق العنان بواسطة بوتين.” وإختتم منشوره “دعونا نبقى متحدين ونعمل معا لإيجاد السلام والاستقرار.”

وقام اليوم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بزيارة إلى الجزائر. أين أجرى مباحتاث مع نظيره الجزائري رمطان لعمارة كما كان له لقاء مه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب . وإستقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إن زيارته جاءت تعزيز التعاون الثنائي مع الحكومة الجزائرية مصدر احتياجات أمن الطاقة الأوروبية، في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال “سعيد بتواجدي في الجزائر مجددا بعد الزيارة التاريخية التي قادها رئيسنا مؤخرا. وقد أتيت على رأس بعثة دبلوماسية مهمة”.

وحسب الوزير الايطالي فقد تناولت المحادثات ما يحدث في الساحة الدولية. كما كشف أن زيارته هذه تأتي في إطار دولي محض.

وأضاف لويجي دي مايو “تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية. وقد قدمت تعازي إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة رعية جزائرية في أوكرانيا”.

وتابع الوزير الايطالي “إيطاليا تقف مع أوكرانيا في أزمتها كما أن الاتحاد الاوروبي يقوم بتطبيق عقوبات رادعة ضد روسيا. في ظل المخاوف الأمنية”.

وحسب المتحدث، تطمح إيطاليا وأوروبا في تعزيز أمنهما الطاقوي وبالأخص الغاز من مختلف الشركاء الدوليين.

واعتبر وزير الخارجية الايطالي، الجزائر، شريكا استراتيجيا وفعالا في مجال الطاقة. وهو ما يؤكد العلاقات الوطيدة والثابتة التي تربط البلدين.

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