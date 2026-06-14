لويزة أبوريش تحصد برونزية الدوري العالمي لـ “الكاراتي” 2026

خطفت بطلة الكاراتي الجزائرية، لويزة أبوريش، ميدالية برونزية ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتي ” Karate 1 Premier League 2026″.

وتوجت لاعبة نادي شباب بلوزداد، بالبرونزية في منافسات “الكوميتي” أقل من 55 كلغ ضمن فعاليات الدوري العالمي للكاراتي 2026 المقامة حاليا بمدينة الرباط.

ويأتي هذا الإنجاز الدولي المستحق بعد أداء متميز وروح قتالية عالية. توجتها أبوريش، بفوز رائع في مباراة الميدالية البرونزية. مؤكدة مكانتها بين نخبة أبطال الكاراتي على الساحة العالمية.