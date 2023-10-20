لويزة أبو ريش تتأهل إلى نهائي الألعاب العالمية القتالية

تأهّلت البطلة الجزائرية في “الكاراتي”، لويزة أبو ريش، إلى نهائي وزن أقل من 55 كغ ضمن الألعاب العالمية للفنون القتالية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت اليوم الجمعة الـ 20 أكتوبر الجاري وإلى غاية الـ 30 من الشهر ذاته. فعاليات الألعاب العالمية القتالية بمدينة “الرياض” السعودية.

ونجحت لويزة أبو ريش في بلوغ النهائي، عقب الفوز في نصف النهائي أمام الفرنسية لوفاشي تيلا بنتيجة 1/0.