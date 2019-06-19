لويزة حنون تمثل أمام المحكمة العسكرية

تمثل، اليوم الأربعاء، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.

وتم إيداع لويزة حنون الحبس يوم التاسع من ماي الماضي، في تهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

واستدعت، المحكمة العسكرية، في البليدة، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قضية الثلاثي السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق.

وكان قاضي التحقيق، قد أودع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت، في قضية الثلاثي المذكور.

للإشارة، رفضت المحكمة العسكرية في الـ20 من ماي الماضي، النظر في طلب الإفراج عن لويزة حنون من عدمه.

وكان محامي لويزة حنون المعتقلة، قد نشر بيان اعترف فيه بحضور موكلته،لقاء يوم 27مارس،حضره كل من السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق.

وجرى اللقاء الذي حضرته لويزة حنون، وفق ما أكده القيادي بحزب العمال رشيد خان، بالإقامة الرسمية دار العافية التابعة للدولة.

وقال رشيد خان في بيان له، “إنه لتنوير الرأي العام، فإن المعنية -لويزة حنون- حضرت لقاء تشاوري فقط”.

ودام اللقاء قرابة ساعة واحدة فقط، وكان موضوع اللقاء التشاوري إبداء رأي عما يحدث بالساحة السياسية.

وكان في اعتقاد حنون أن اللقاء كان رسميا، وبموافقة رئيس الجمهورية.

مضيفا أنه أثناء زيارته لها بالسجن، صرحت له أنها متفاجأة بهذا الاتهام،نظرا لكونها أدت واجبها فقط،باعتبارها مسؤولة سياسية لحزب معتمد.

وكذا باعتبارها نائب برلماني يخول لها الدستور تمثيل الشعب أمام مختلف الجهات الرسمية.