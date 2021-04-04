لويزة حنون: على العدالة محاسبة من نظموا اجتماع “سحب الثقة” بختم ووثائق مزورة

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الأحد، من العدالة، محاسبة من نظموا اجتماع “سحب الثقة” بختم ووثائق مزورة.

وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر الحزب في الحراش، بالعاصمة، وصفت حنون، ما قام به هؤلاء بالخطير.

وقالت “عُصبة من الأشخاص قاموا بتنظيم لقاء لسحب الثقة مني، واستعملوا ختما مزورا يحمل اسم حركة تقويمية لمسار حزب العمال”.

وتابعت “على العدالة محاسبة هؤلاء، لأن التزوير واستعمال المزور يحاسب عليه القانون، وربما سيأخذ بعدا خطيرا يمس بالدولة”.

وأكدت أن أغلبية من حضروا الاجتماع لم يناضلوا سابقا في الحزب أو انخرطوا في صفوفه أو اخذوا البطاقة.

وقالت إنه تم تسليم الترخيص لأشخاص لا ينتمون إلى الحزب، متسائلة عن كيفية تمكنهم من ذلك، خاصة وأن الترخيص يطالب به الأمين العام للحزب.