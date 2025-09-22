لويس إنريكي أفضل مدرب ودوناروما أفضل حارس في العالم لعام 2025

توج المدرب الإسباني لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، بعد موسم ناجح مع نادي باريس سان جيرمان قاده خلاله لتحقيق عدة ألقاب، من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي فئة حراس المرمى، حصل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما على جائزة أفضل حارس في العالم، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج البياسجي بلقب دوري الأبطال، قبل انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي مع بداية الموسم الحالي.

وعقب تسلمه الجائزة، عبّر دوناروما عن اعتزازه بالتتويج، مؤكدا أن ما تحقق كان بفضل مجهودات زملائه السابقين، وقال في كلمته: “إنه فخور بالحصول على هذه الجائزة، وإن الفريق قدم موسما استثنائيا”.

كما توجه بالشكر إلى ناديه الحالي مانشستر سيتي على الفرصة التي منحها له، متمنيا تحقيق المزيد من الألقاب رفقته، وختم كلمته بتوجيه الشكر لعائلته الكبيرة والصغيرة على دعمها المتواصل.

ويأتي هذا التتويج ليعكس المكانة التي بات يتمتع بها كل من إنريكي ودوناروما على الساحة الكروية العالمية، سواء على مستوى التدريب أو حراسة المرمى.