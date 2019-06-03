“لو لم تكن جزائريا ماذا تريد أن تكون؟”.. شاهد إجابات الجزائريين

في العدد الجديد من برنامج، “مزال الخير 2″، وجه طاقم البرنامج، سؤالا للجزائريين، تمثل في: “لو لم تكن جزائريا ماذا تريد أن تكون؟”.

وأراد البرنامج، من خلال هذا السؤال، معرفة أجابات الجزائريين، ومعرفة مدى تعلقهم ببلادهم.

اجابات الجزائريين حول هذا السؤال كانت متنوعة، لكن الأغلبية أجمعوا، على اختيار، الجزائر، أو فلسطين، كونهم يعتبرون الشعبين الجزائري والفلسطيني، أشقاء بالدم والعروبة الاسلام.

كما أن الجزائريين، يعتبرون فلسطين، بلادهم الثانية، ويتضامنون بشدة مع القضية الفلسطينية، كونهم يعيشون، ما واجهه الشعب الجزائري إبان الاستعمار.