“لياسما” أسياد العاصمة هذا الموسم

أكد فريق إتحاد الجزائر سيطرته على الداربيات العاصمية هذا الموسم عندما حقق الفوز بثنائية دون رد أمس ضد الجار المولودية.

وحقق زملاء زماموش فوزهم الرابع في داربيات مرحلة الذهاب من أصل 5 مُمكنة فيما تعادلوا في لقاءا واحد ضد النصرية.

وفاز أبناء سوسطارة ضد نادي بارادو،إتحاد الحراش،شباب بلوزداد و مولودية الجزائر أمس ليحققوا 13 نقطة من أصل 15 في الداربيات.

وسجل الإتحاد في الداربيات الخمس 11 هدفا و تلقت شباكُه هدفين فقط، واحد سُجل من ركلة جزاء عن طريق قاسمي.

وتُعتبر الداربيات مفتاح الفوز باللقب بالنسبة للفرق العاصمية التي تتصارع من أجل 30 نقطة مُمكنة ما بين مرحلتي الذهاب والإياب.

ويحتل أشبال ميلود حمدي المركز 9 ب 15 نقطة وبمقابلتين متأخرتين ضد إتحاد بسكرة ووفاق سطيف.