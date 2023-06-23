لياسما.. المولودية والوفاق يهنؤون الشلفاوة بعد التتويج بكأس الجمهورية

تقدمت أندية إتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، ووفاق سطيف، بالتهاني لنظيرها جمعية أولمبي الشلف، بعد التتويج بكأس الجمهورية، أمس الخميس، ضد شباب بلوزداد.

وهنأت إدارات أندية لياسما، المولودية، والوفاق نظيرتها بنادي أولمبي شلف، عبر صفحاتها الرسمية على الفايسبوك، عقب نهاية مواجهة نهائي كأس الجمهورية.

والتي جرت أمس الخميس، بملعب ميلود هدفي بوهران، إنتهت بفوز الشلفاوة ضد شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.

وللإشارة، ستشارك جمعية أولمبي الشلف الموسم المقبل في منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد تتويجها بكأس الجمهورية 2023.