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الرياضة

لياسما.. المولودية والوفاق يهنؤون الشلفاوة بعد التتويج بكأس الجمهورية

بقلم فيصل زيان بوزيان
لياسما.. المولودية والوفاق يهنؤون الشلفاوة بعد التتويج بكأس الجمهورية
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تقدمت أندية إتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، ووفاق سطيف، بالتهاني لنظيرها جمعية أولمبي الشلف، بعد التتويج بكأس الجمهورية، أمس الخميس، ضد شباب بلوزداد.

وهنأت إدارات أندية لياسما، المولودية، والوفاق نظيرتها بنادي أولمبي شلف، عبر صفحاتها الرسمية على الفايسبوك، عقب نهاية مواجهة نهائي كأس الجمهورية.

والتي جرت أمس الخميس، بملعب ميلود هدفي بوهران، إنتهت بفوز الشلفاوة ضد شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف.

وللإشارة، ستشارك جمعية أولمبي الشلف الموسم المقبل في منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد تتويجها بكأس الجمهورية 2023.

Peut être une image de ‎3 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et ‎texte qui dit ’‎1947 الرياضي السطايفي الوفاق HELIF E.S.S ASO 1958 شلف SETIFIENNE ENTENTE SAT SPORTIVE S يتقدم نادي وفاق سطيف بخالص التهاني لفريق جمعية الشلف بمناسبة تتويجه بكأس الجمهورية‎’‎‎

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎DZ USMA, تصعنئة 1947 USMA SORNTAVT MEDINI SRTUENLEDIN COND 1937 ASO ف تتقدم إدارة اتحاد العاصمة وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد ،أعراب بخالص التهاني لفريق جمعية الشلف نظير تتويجه بكأس الجزائر 2023‎’‎

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