لياسما تدشّن لقاءاتها الودية اليوم بمواجهة البنزرتي التونسي

ستكون تشكيلة اتحاد العاصمة، مساء اليوم الاثنين، على موعد مع لعب أولى لقاءاتها الودية، في تربصها المقام بتونس، وذلك حينما تلاقي النادي البنزرتي التونسي.

وكشفت إدارة الاتحاد، في منشور أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن فريقها سيواجه اليوم الاثنين، النادي البنزرتي، في لقاء ودي سيحتضنه ملعب مركب “LA CIGALE” بمدينة طبرقة، بداية

من الساعة 16:00.للإشارة فإن تشكيلة الاتحاد دخلت منذ الخميس الماضي، في ثاني وآخر تربص تحضيري للموسم الجديد، والذي يرتقب أن تتخلله مباريات ودية أخرى، قد تكون احداها أمام شبيبة القبائل، المتواجد أيضا بطبرقة.