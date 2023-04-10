“لياسما” تدعو أنصارها لعدم اقتناء تذاكر مواجهة خنشلة

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، معاقبة فريق اتحاد العاصمة بحرمانه من أنصاره لمباراة واحدة، على خلفية استعمال الالعاب النارية في المباراة السابقة أمام وفاق سطيف.

وعليه فإن الاتحاد سيكون محروما من جماهيره في لقاءه المرتقب سهرة هذا الأربعاء. أمام الضيف اتحاد خنشلة. بملعب 5 جويلية الأولمبي، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 17 من البطولة.

ونشرت ادارة الاتحاد بيانا اليوم الاثنين قال فيه إن: “لجنة الانضباط اجتمعت، اليوم، على الساعة 11:00، قررت معاقبة فريقنا بمباراة دون جمهور، على خلفية استعمال الالعاب النارية في المباراة السابقة أمام وفاق سطيف”.

كما دعت الإدارة العاصمية جماهيرها إلى: “عدم اقتناء تذاكر مباراة فريقنا أمام اتحاد خنشلة عبر منصة تذكرتي.”

وأكدت في المقابل إدارة الاتحاد، بأن الأنصار الذين سبق وأن اقتنوا تذاكرهم، سيتم تعويضهم في الأيام الثلاثة القادمة.