لياسما تعود لأجواء المحترف الأول من بوابة إتحاد بسكرة

تُختتم اليوم الأربعاء، فعاليات الجولة 25 من المحترف الأول، بإجراء مواجهة إتحاد العاصمة ضد إتحاد بسكرة.

وسيحتضن ملعب الدار البيضء المواجهة بداية من الساعة 16.30، وبإدارة الحكم سعيدي وبمساعدة ثلاثي التحكيم راجا و تاجي و عثمان.

يجدر الإشارة، يحتل إتحاد العاصمة المركز العاشر في المحترف الأول وبثلاث3 مواجهات مؤجلة.

ضد كل من مولودية الجزائر برسم الجولة 23، ومولودية وهران برسم الجولة 21، وشبيبة الساورة برسم الجولة 24.

فيما يحتل إتحاد بسكرة المركز 12 برصيد 31 نقطة، على بعد 3 نقاط على ثاني المهددين بالسقوط للثاني هواة أتلتيك بارادو.