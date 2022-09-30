لياسما تكشف عن مدة غياب الحارس بن بوط

كشفت أمس الخميس، إدارة إتحاد العاصمة، عن فترة غياب حارس الفريق والدولي المحلي، أسامة بن بوط عن المنافسة.

وحسب بيان إدارة الفريق، فإن الحارس بن بوط، تعرض لإصابة على مستوى العضلات الضامة للفخض، بعد التشخيص الذي قام به طبيب الفريق.

وأضاف البيان، أن الحارس بن بوط، تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في التربص الأخير.

وأوضح ذات البيان، أن فترة غياب الحارس بن بوط ستدوم لعشرة أيام، وأن الحارس سيقوم بتشخيص جديد بعد مواجهة مولودية وهران.

وذلك لمعرفة مدى جاهزيته في تنقل إتحاد العاصمة للطوغو يوم 6 أكتوبر القادم لمواجهة نادي أ أس سي كارا الطوغولي في كأس الكاف.