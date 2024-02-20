لياسما تواجه الهلال الليبي ”ويكلو” بملعب الشهداء

أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الثلاثاء، إدارة اتحاد العاصمة، بأن مباراة الفريق المقبلة في إطار الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الافريقي أمام الهلال الليبي بملعب الشهداء بنينا، ستجرى دون حضور الجمهور.

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أن لجنة الانضباط في “كاف” سلطت على الفريق المضيف، عقوبة اللعب من دون حضور الجمهور.

وتأتي هذه العقوبة على خلفية إلقاء أنصار الهلال الليبي الشماريخ على أرضية الميدان في مباراتهم السابقة أمام فيوتشر.

وسيتنقل الاتحاد العاصمي، حامل اللقب، إلى ليبيا بنية الفوز والبقاء في في صدارة مجموعته.

يذكر أن ابناء سوسطارة يتصدرون المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المصري، مودرن فيوتشر الذي يمتلك 7 نقاط. فيما يحتل هلال بنغازي الليبي المرتبة الثالثة مناصفة مع سوبر سبور برصيد 3 نقاط.