لياسما تواصل تدعيم صفوفها تحسبا للموسم المقبل

أعلنت إدارة فريق إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن إتمامها لثلاث صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق تحسبا للموسم الرياضي الجديد.

وحسب ماورد في الصفحة الرسمية لإتحاد العاصمة، فإن الأمر يتعلق بتدعيم الفئات الشبانية بأربع صفقات.

ويتعلق الأمر بالمهاجم إسلام مخباط، الذي سينظم لفئة أقل من 21، قادما من وداد بوفاريك، بعقد يمتد لغاية 2025.

كما تم التعاقد مع الثلاثي، متوسط الميدان موالحي زياد و المهاجمين بن معزوز محمد سعيد و مختاري أسامة لتدعيم فئة أقل من 19 سنة، بعقد لغاية 2025.